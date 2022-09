GIORNALISMO “Smania dello scoop deprecabile”, Consulta per l'Informazione prende posizione su giornalesm.com

Non è passata inosservata alla Consulta per l'Informazione la notizia, rivelatasi infondata, della morte di Giada Penserini pubblicata da giornalesm.com quando, come da comunicazione ufficiale dell'ospedale “Bufalini”, risultava ancora ricoverata in prognosi riservata. “La Consulta ritiene deprecabile che la smania dello scoop - tra l’altro da parte di un sito il cui direttore non è giornalista ai sensi della normativa sammarinese e all’evidente scopo di arrivare primi canalizzando così clic e contatti - possa travolgere il buonsenso, la delicatezza, il tatto e soprattutto il dovere di umanità e rispetto che non devono mai venire meno e devono prevalere, soprattutto in situazioni così drammatiche”, si legge in una nota del direttivo che presenterà sull’accaduto dovute segnalazioni. Stoccata anche alla segreteria per l'Informazione per un richiamo alla prudenza “troppo vago, ingenerosamente generico e non ben indirizzato”.

Leggi il comunicato integrale

