SMIAF, cambia la viabilità: ecco le chiusure al traffico e divieti in piazze, vie e parcheggi

Il Centro Storico si prepara a diventare un palcoscenico a cielo aperto, con oltre 50 repliche di spettacoli e performance multidisciplinari portate sul Titano da artiste e artisti provenienti da tutto il mondo. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della 19ª edizione dello SMIAF – San Marino International Arts Festival, da domani, venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta.

Saranno chiuse al traffico, con divieto di sosta, Piazzetta del Titano, Piazza Garibaldi, Piazza della Libertà, Via Eugippo fino alla Cava dei Balestrieri, Cantone della Funivia e Via Donna Felicissima. Le prime limitazioni scatteranno già dalla mezzanotte.

Il parcheggio per motocicli della Cava Antica P6 sarà interdetto dalle 00.10 di venerdì 31 luglio alle 24.00 di domenica 2 agosto, mentre una parte del parcheggio motocicli P7 resterà occupata dai servizi igienici del Festival fino alle 14.00 di lunedì 3 agosto.

Dalle 23.00 di giovedì 30 luglio dovranno inoltre essere lasciati liberi gli spazi di accesso a Via Eugippo, dove saranno allestiti mercatini e punti di street food. Cittadini, residenti, lavoratori e visitatori sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a non sostare nelle aree interessate, per favorire il montaggio delle strutture e il regolare svolgimento degli eventi.

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