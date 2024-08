Smiaf, il bilancio degli organizzatori: "Soddisfatti. Centro storico pieno di turisti"

La diversità è ricchezza per il San Marino International Arts Festival: quella di genere, sociale ed etnica. Ed è stata celebrata con performance multiculturali nel centro storico, da venerdì a domenica. Nell'evento dedicato alle arti performative c'è spazio per tutto e per tutti, in uno scambio proficuo di creatività ed emozioni.

Tra le novità di quest'anno la nuova location Cava dei Balestrieri, teatro dell'Extreme Park, con gli sport estremi: momento clou domenica mattina con il Titano Movement Games, 6 squadre e molte sfide.

Tanti gli spettacoli nelle piazze, anche in contemporanea, per far conoscere l'arte di strada: marionette, trampoli e non solo. Tra i più apprezzati il Vertical Theater, in piazza della Libertà, con le acrobazie di Noah, dall'Inghilterra, in cima a una lanterna alta 6 metri. E il teatro di figura di Andrea Farnetani: clown, giocoliere ed equilibrista. “

Siamo soddisfatti di questa edizione – affermano gli organizzatori -: per tutto il weekend il centro è stato pieno di turisti”. Infine la musica, tutte le sere al Campo Bruno Reffi: ieri la gran chiusura con i SAN LEO e i Faustò, un viaggio attraverso l’alternative rock e musica sperimentale, e il Dj Set di Volumetricavision, ormai una vera tradizione del festival, a ritmo di funky e hip hop.