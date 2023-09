CAILUNGO Smile: venerdì la festa di fine estate organizzata da Rete Un momento di leggerezza nella Piazza Nuova di Cailungo, ma Rete guarda anche agli impegni dell'autunno a partire da serate pubbliche sui temi più rilevanti per San Marino.

Un momento conviviale di leggerezza fuori dalla sfera politica, per concludere l'estate ed affrontare la stagione autunnale. Nasce con questo proposito “Smile”, San Marino Indipendente Libera Estate, la festa organizzata da Rete in programma venerdì 8 settembre nella Piazza Nuova di Cailungo. Stand aperti a partire dalle 18:00. A seguire i saluti del presidente del Movimento Matteo Zeppa. Dalle 21:00 gli spettacoli, con il gruppo teatrale sammarinese “Bromance”. Momento clou della serata alle 22:00 affidato al comico Paolo Migone.

"Abbiamo scelto questo motivo - afferma Gloria Arcangeloni, Rete - per concludere la stagione estiva, prima di affrontare la stagione autunnale che ci rivedrà in mezzo alla gente con serate pubbliche a tema e dedicate, però abbiamo pensato che un momento di leggerezza, ironia, con spettacoli teatrali comici, potesse essere il momento giusto prima di ricominciare a lavorare a testa bassa come siamo abituati a fare".

Rete guarda anche agli impegni dell'autunno a partire da serate pubbliche sui temi più rilevanti per San Marino: "Stiamo ragionando su temi - aggiunge - che possono trattare la guerra, l'Europa e le eco mafie".

Nel servizio l'intervista a Gloria Arcangeloni (Movimento Rete)

