SMiniCon: simulazione storica e giochi da tavolo protagonisti all'Atlante.

Si rinnova sul Titano l'appuntamento con SMiniCon, la MiniConvention dedicata al gioco da tavolo, boardgames e boardwargames insieme all'Associazione Sammarinese Giochi Storici. Al Centro Atlante, fino alle 18, protagonista il gioco libero - strumento di socializzazione e divertimento - per tutti i soci e non solo, con possibilità di iscriversi per l'anno in corso e di godere di tutte le numerose attività ludiche promosse per i giocatori. Su tutte la San Marino Game Convention in programma dall'1 al 3 maggio 2020. Una iniziativa rivolta a tutti coloro che amano la simulazione storica e i giochi da tavolo in genere.



