COVID-19 Smontate le tende all'ospedale di stato Erano state installate nel pieno dell'emergenza sanitaria, una ad inizio marzo e una a fine aprile.

Sono state il simbolo di questa emergenza sanitaria. Le tende pre-triage della Protezione Civile installate all'esterno dell'ospedale di stato questa mattina sono state smantellate su disposizione della direzione ospedaliera. Già da circa un mese non c'era più la necessità di utilizzarle ed erano state igienizzate e chiuse.

I test sierologici e i tamponi continuano ad essere fatti nei centri per la salute, a domicilio, in pronto soccorso e in un ambulatorio dedicato dell'ospedale nell'ex reparto covid. In caso servissero nuovamente, spiega la Protezione Civile, potranno essere rimontate e riattivate con tutta l'attrezzatura necessaria in mezza giornata.

