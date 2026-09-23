TRASPORTO PUBBLICO Smuvi, 23mila passaggeri: altri 6 mesi di servizio gratuito Primo bilancio sulla mobilità a chiamata SMUVI. Un modello che funziona per le Segreterie Lavoro e Finanze che annunciano altri sei mesi di sperimentazione

“Scommessa vinta: il modello di mobilità a chiamata 'Smuvi' funziona, il trasporto pubblico resta una infrastruttura sociale fondamentale”. Così il Segretario al Lavoro con delega all'AASS, Alessandro Bevitori, che parte dai dati per annunciare altri 6 mesi di sperimentazione e di gratuità del servizio. Da marzo, 23mila passeggeri complessivi, 1000 utenti in media a settimana; ritardi attorno al minuto per le corse prenotate.

“Siamo arrivati alla fine di questa prima fase di sperimentazione che scade al 30 settembre – rileva Bevitori - ed era necessario fare un primo bilancio, capire come andava il servizio Smuvi. I dati ci confermano che la scommessa è vinta: San Marino deve avere un trasporto pubblico. I dati si sono assestati su un'affluenza costante, che è sempre sopra le 1000 unità di passeggeri trasportati settimanalmente. Più c'è tutto l'aspetto dell'indotto che riguarda l'aspetto turistico, quindi sicuramente una scommessa vinta”.

Ora si guarda avanti, pianificando investimenti e potenziando l'offerta. Mentre sono allo studio le formule tariffarie più eque in vista del sistema a pagamento, si analizzano le criticità emerse per risolverle “Questi sei mesi sono stati utilissimi – spiega il Segretario alle Finanze, Marco Gatti - perché ci hanno messo nelle condizioni di vedere anche quelli che erano servizi non perfettamente riusciti. Quindi alcuni ritardi significativi dovuti anche a un territorio nostro molto particolare e difficile da servire. Quindi abbiamo deciso di continuare con la sperimentazione per altri sei mesi. Questo ci metterà nelle condizioni di poter migliorare sia i mezzi che fanno il servizio, ma anche la gestione del software che deve sempre di più adattarsi alle esigenze della nostra utenza”.

Tra gli obiettivi: “Integrare le linee fisse tradizionali nelle aree di maggior traffico con soluzioni per coprire le aree più periferiche” – dice il Direttore del Dipartimento Lavoro e Cooperazione, Raoul Chiaruzzi. Ma anche superare la frammentazione tra orari estivi, invernali e festivi per un piano orario unico. Rivoluzione della mobilità pubblica: “Una sfida per la politica, ma anche sul piano operativo, "con l'AASS al lavoro – dice il Direttore Marcello Forcellini - per la valorizzazione di tutti i fattori produttivi: dal reclutamento e formazione di nuovo personale, all'acquisto di mezzi più piccoli per un servizio più capillare, fino alla rimodulazione dell'algoritmo per risposte più reattive”.

Nel video, le interviste al Segretario al Lavoro con delega all'AASS, Alessandro Bevitori e al Segretario alle Finanze, Marco Gatti

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