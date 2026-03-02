SMUVI al via: a San Marino debutta il trasporto pubblico a chiamata

Parte oggi SMUVI: San Marino accende i motori sul nuovo modello di trasporto a chiamata. SMUVI è pronto adattandosi in tempo reale ai bisogni di chi lavora, di chi studia e di chi vuole semplicemente vivere il centro storico o i Castelli senza l’ossessione del parcheggio.
"Una vera e propria sfida culturale - commentano le Segreterie competenti - che la comunità sammarinese ha deciso di intraprendere collettivamente".
L’applicazione SMUVI è il centro di comando: intuitiva, veloce, capace di abbattere le distanze con un semplice tocco sullo smartphone. Per chi preferisce un approccio più tradizionale o non ha dimestichezza con la tecnologia, resta operativo il numero 0549 883700, presidiato da operatori pronti a guidare ogni utente passo dopo passo.
Fino al 30 settembre inoltre viaggiare con SMUVI sarà completamente gratuito.