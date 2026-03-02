SMUVI al via: a San Marino debutta il trasporto pubblico a chiamata

Servizio gratuito fino al 30 settembre, prenotazioni via app o telefono. “Una sfida culturale”, dicono le Segreterie: mobilità più flessibile per centro storico e Castelli.

SMUVI al via: a San Marino debutta il trasporto pubblico a chiamata.

Parte oggi SMUVI: San Marino accende i motori sul nuovo modello di trasporto a chiamata. SMUVI è pronto adattandosi in tempo reale ai bisogni di chi lavora, di chi studia e di chi vuole semplicemente vivere il centro storico o i Castelli senza l’ossessione del parcheggio.

"Una vera e propria sfida culturale - commentano le Segreterie competenti - che la comunità sammarinese ha deciso di intraprendere collettivamente".

L’applicazione SMUVI è il centro di comando: intuitiva, veloce, capace di abbattere le distanze con un semplice tocco sullo smartphone. Per chi preferisce un approccio più tradizionale o non ha dimestichezza con la tecnologia, resta operativo il numero 0549 883700, presidiato da operatori pronti a guidare ogni utente passo dopo passo.

Fino al 30 settembre inoltre viaggiare con SMUVI sarà completamente gratuito.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy