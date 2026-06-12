Smuvi amplia gli orari per l'estate: corse fino all'una di notte e gratuite fino a settembre

Con l'arrivo della stagione estiva cambia l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico a chiamata Smuvi. A partire dal 16 giugno saranno ampliati gli orari di operatività per rispondere alle esigenze di mobilità di residenti e visitatori durante i mesi più intensi dell'anno.

Dal lunedì al sabato il servizio sarà disponibile in modo continuativo dalle 6:30 alle 20. Nei fine settimana e nei giorni prefestivi le corse verranno invece prolungate fino all'una di notte, orario entro il quale dovrà concludersi il viaggio prenotato. La domenica e nei giorni festivi resterà in vigore la fascia 8-20.

La novità più significativa riguarda però il periodo compreso tra il 24 luglio e il 6 settembre: durante queste settimane il servizio notturno fino all'una sarà attivo ogni giorno.

Resta inoltre confermata fino al 30 settembre 2026 la gratuità dell'intero sistema di trasporto pubblico sammarinese. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite l'applicazione Smuvi, che consente di monitorare in tempo reale l'arrivo del mezzo e ricevere notifiche sul viaggio, oppure telefonicamente al numero 0549 883700 negli orari di apertura del servizio clienti.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito di AASS nella sezione dedicata ai trasporti.







