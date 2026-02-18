SMUVI: confronto vivace e ricco di spunti nella serata di presentazione del servizio di trasporto a chiamata

Prologo dell'evento di Domagnano il botta e risposta fra vertici AASS ed autisti del Servizio ATI; che avevano annunciato lo stato di agitazione a partire dal 23 febbraio, sollecitando fra le altre cose un contratto dedicato. Particolare la tempistica: a pochi giorni dal debutto di SMUVI; pietra angolare della nuova mobilità pubblica. Da qui lo sconcerto, espresso dall'Azienda di Stato. Pare si vada però verso una composizione. Già concordato – fa sapere il Segretario Bevitori – un incontro a brevissimo alla presenza di tutte le parti; con l'”evidente volontà” di trovare un punto di incontro soddisfacente. Vogliamo che la riorganizzazione del trasporto parta nel migliore dei modi – aggiunge -; c'è bisogno di tutti, a partire dai nostri professionisti.

Il Segretario ha dunque accolto con piacere la presenza di una delegazione di autisti, alla serata di presentazione ufficiale del servizio di trasporto a chiamata; occasione per un ulteriore confronto. In platea anche rappresentanti sindacali, cui è andato il ringraziamento di Bevitori per la collaborazione nella diffusione di Smuvi. Nuovi inviti a scaricare l'applicazione, allora, in vista del via il 2 marzo.

“L'obiettivo – ha dichiarato il Segretario al Lavoro - è proprio quello di esser più vicini possibile alla cittadinanza, migliorare il servizio, migliorare l'efficienza, e anche – perché no – il bilancio della nostra AASS”. Posto l'accento, dal Segretario Gatti, sulla sostenibilità a lungo termine. Smuvi – ha sottolineato – ci permette di superare il “paradosso dei bus vuoti”. “E' un servizio – ha spiegato - che era pochissimo usato; quindi abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse andare a raccogliere le esigenze della popolazione, abbassando anche i costi”.

Partecipato, ricco di spunti, il confronto. Ad intervenire fra gli altri lo sviluppatore dell'applicazione; che vede sul Titano i presupposti di una “transizione digitale di successo”. Ampio spazio alle domande dei presenti: dalle modalità di prenotazione telefonica, alla gestione del trasporto per i passeggeri con disabilità. “La nostra missione è garantire che nessuno resti indietro”, ha assicurato il Presidente di AASS Giardi; da qui l'ampiezza del periodo di prova. Garantiti “collegamenti capillari” anche di sera e nei festivi, e la copertura di “aree storicamente meno servite”, - gli ha fatto eco il Direttore Chiaruzzi. Che ha parlato di “sforzo collettivo che coinvolge ogni dipendente dell'Azienda”. I cui tecnici hanno inoltre mostrato quanto sia intuitiva l'interfaccia: pochi clic per decidere dove andare e quando.

