SMUVI: confronto vivace e ricco di spunti nella serata di presentazione del servizio di trasporto a chiamata L'evento pubblico alla Sala Montelupo di Domagnano. Il Segretario Bevitori annuncia intanto un incontro “a brevissimo” fra tutte le parti, per trovare una sintesi riguardo le istanze sollevate da autisti ATI

Prologo dell'evento di Domagnano il botta e risposta fra vertici AASS ed autisti del Servizio ATI; che avevano annunciato lo stato di agitazione a partire dal 23 febbraio, sollecitando fra le altre cose un contratto dedicato. Particolare la tempistica: a pochi giorni dal debutto di SMUVI; pietra angolare della nuova mobilità pubblica. Da qui lo sconcerto, espresso dall'Azienda di Stato. Pare si vada però verso una composizione. Già concordato – fa sapere il Segretario Bevitori – un incontro a brevissimo alla presenza di tutte le parti; con l'”evidente volontà” di trovare un punto di incontro soddisfacente. Vogliamo che la riorganizzazione del trasporto parta nel migliore dei modi – aggiunge -; c'è bisogno di tutti, a partire dai nostri professionisti.

Il Segretario ha dunque accolto con piacere la presenza di una delegazione di autisti, alla serata di presentazione ufficiale del servizio di trasporto a chiamata; occasione per un ulteriore confronto. In platea anche rappresentanti sindacali, cui è andato il ringraziamento di Bevitori per la collaborazione nella diffusione di Smuvi. Nuovi inviti a scaricare l'applicazione, allora, in vista del via il 2 marzo.

“L'obiettivo – ha dichiarato il Segretario al Lavoro - è proprio quello di esser più vicini possibile alla cittadinanza, migliorare il servizio, migliorare l'efficienza, e anche – perché no – il bilancio della nostra AASS”. Posto l'accento, dal Segretario Gatti, sulla sostenibilità a lungo termine. Smuvi – ha sottolineato – ci permette di superare il “paradosso dei bus vuoti”. “E' un servizio – ha spiegato - che era pochissimo usato; quindi abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse andare a raccogliere le esigenze della popolazione, abbassando anche i costi”.

Partecipato, ricco di spunti, il confronto. Ad intervenire fra gli altri lo sviluppatore dell'applicazione; che vede sul Titano i presupposti di una “transizione digitale di successo”. Ampio spazio alle domande dei presenti: dalle modalità di prenotazione telefonica, alla gestione del trasporto per i passeggeri con disabilità. “La nostra missione è garantire che nessuno resti indietro”, ha assicurato il Presidente di AASS Giardi; da qui l'ampiezza del periodo di prova. Garantiti “collegamenti capillari” anche di sera e nei festivi, e la copertura di “aree storicamente meno servite”, - gli ha fatto eco il Direttore Chiaruzzi. Che ha parlato di “sforzo collettivo che coinvolge ogni dipendente dell'Azienda”. I cui tecnici hanno inoltre mostrato quanto sia intuitiva l'interfaccia: pochi clic per decidere dove andare e quando.

Nel servizio le interviste ai Segretari di Stato Alessandro Bevitori e Marco Gatti

