TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:34 Questa sera al Teatro Titano torna la tradizionale Commedia di Sant’Agata 19:05 Accordo di Associazione con l’Ue al centro dell’incontro tra le commissioni esteri di San Marino e Andorra 18:19 Fiera di Rimini, in fiamme parte della copertura di un padiglione: intervengono i Vigili del Fuoco 18:09 Nuove truffe finanziarie, l’allarme di UCS: calano le frodi sulle carte, boom di cripto-raggiri 18:06 Smuvi debutta in Repubblica: boom di iscrizioni e mobilità gratuita aperta a cittadini, lavoratori e visitatori 15:31 Taekwondo: il sammarinese Alessandro Giovagnoli è settimo in Europa 14:33 Il Congresso di Stato denuncia intimidazioni su procedimenti in corso per rallentare l'integrazione con l'Ue 14:09 San Marino celebra Sant’Agata e la riconquista della libertà 13:42 Milano – Cortina; su il sipario
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Smuvi debutta in Repubblica: boom di iscrizioni e mobilità gratuita aperta a cittadini, lavoratori e visitatori

Fin al 30 settembre, nessun costo per usufruire del servizio, per chiunque si trovi sul territorio

5 feb 2026
Smuvi debutta in Repubblica: boom di iscrizioni e mobilità gratuita aperta a cittadini, lavoratori e visitatori

E' già boom di iscrizioni e di download dell’applicazione per SMUVI, il trasporto a chiamata che debutterà il 2 marzo. AASS ricorda che il servizio sarà totalmente gratuito fino al 30 settembre, per chiunque si trovi sul territorio: residenti, lavoratori e visitatori. Una scelta che rafforza il principio di accessibilità universale e sostiene la mobilità nelle aree più periferiche. 

Con SMUVI, il trasporto pubblico diventa flessibile e su richiesta, prenotabile via app tramite QR Code o telefonicamente. Garantiti collegamenti anche serali e festivi, senza attese né percorsi rigidi. Il progetto segna un passo deciso verso il paradigna di una “Repubblica Smart”. Obiettivo dichiarato: meno auto private, meno traffico e una migliore qualità della vita.    




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità