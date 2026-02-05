DAL 2 MARZO Smuvi debutta in Repubblica: boom di iscrizioni e mobilità gratuita aperta a cittadini, lavoratori e visitatori Fin al 30 settembre, nessun costo per usufruire del servizio, per chiunque si trovi sul territorio

E' già boom di iscrizioni e di download dell’applicazione per SMUVI, il trasporto a chiamata che debutterà il 2 marzo. AASS ricorda che il servizio sarà totalmente gratuito fino al 30 settembre, per chiunque si trovi sul territorio: residenti, lavoratori e visitatori. Una scelta che rafforza il principio di accessibilità universale e sostiene la mobilità nelle aree più periferiche.

Con SMUVI, il trasporto pubblico diventa flessibile e su richiesta, prenotabile via app tramite QR Code o telefonicamente. Garantiti collegamenti anche serali e festivi, senza attese né percorsi rigidi. Il progetto segna un passo deciso verso il paradigna di una “Repubblica Smart”. Obiettivo dichiarato: meno auto private, meno traffico e una migliore qualità della vita.

