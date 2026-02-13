TRASPORTO PUBBLICO SMUVI, SdS Bevitori: "Vogliamo cercare di cambiare l'idea del trasporto pubblico" Incontro in mattinata con Capitani di Castello e parti sociali. In studio anche un versione “premium” del servizio da poter usufruire anche fuori dal territorio sammarinese. 17 febbraio, ore 20:30, incontro pubblico alla Montelupo di Domagnano.

Una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà tutte le fasce della popolazione sammarinese e non. Da lunedì 2 marzo parte ufficialmente SMUVI, il servizio di bus a chiamata che sostituirà l'attuale trasporto pubblico. Alla Segreteria di Stato per il Lavoro il confronto con parti sociali e Capitani di Castello per analizzare i dettagli del nuovo progetto.

"L'obiettivo - afferma Alessandro Bevitori, Segretario di Stato Lavoro - è proprio quello di cercare di cambiare il paradigma del trasporto pubblico in territorio”. Già oltre 1.100 le persone che si sono registrate e hanno scaricato l'app SMUVI che permetterà di prenotare le corse e vedere in tempo reale la posizione dell'autobus. Almeno nel primo periodo sarà inoltre possibile prenotarsi anche tramite chiamata. Il servizio sostituirà le attuali linee ad eccezione della 4 e della 7 che saranno riunite in un unica tratta rinominata “47”.

“Tra le grandi novità di SMUVI - spiega Raoul Chiaruzzi, direttore AASS - l'estensione della fascia oraria fino all'1:00 del mattino e nei festivi”. “In questa prima fase che definiamo di rodaggio – aggiunge Renzo Giardi, presidente CdA AASS – raccoglieremo tutti i feedback dalla cittadinanza per perfezionare il servizio”.

"Per incentivare al massimo questo passaggio - aggiunge Bevitori - abbiamo voluto sostenere al massimo il servizio rendendolo gratuito fino al 30 settembre. Ricordo a tutti che la prossima settimana, martedì 17 ore 20:30, ci sarà una serata pubblica alla Sala Montelupo di Domagnano dove invitiamo la cittadinanza a partecipare perché cercheremo di spiegare ancora meglio quello che sarà il servizio pubblico con SMUVI".

In studio anche un versione “premium” del servizio da poter usufruire anche fuori dal territorio sammarinese: "Questo SMUVI Premium, ancora in studio, sarebbe un qualcosa di ancora più di preciso, più vicino ancora di più a Uber classico, quello che conosciamo col servizio da porta a porta".

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Bevitori (Segretario di Stato al Lavoro)

