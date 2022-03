Soccorso: primo step per il corso di unità cinofile

Nella Sala del Castello di Faetano, alla presenza del Segretario di Stato all'Istruzione Belluzzi, la consegna degli attestati di primo step del Corso di ricerca resti umani e tracce ematiche. Le unità cinofile da soccorso di San Marino, l'associazione di volontariato che si occupa di formare ed addestrare le unità cinofile da soccorso in superfice e sotto le macerie, ricorda l'importanza dell'impiego dei cani in caso di persone scomparse e che i tutor del corso in questione sono docenti dell'associazione Svizzera venuta alla ribalta per avere effettuato ricerche a Novellara, in Piemonte ed a Bolzano.