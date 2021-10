TECNOLOGIA Social down 7 ore in tutto il mondo: alla base un errore interno Crollo in borsa e danno di oltre un miliardo all'economia mondiale. Il patrimonio di Zuckerberg sarebbe diminuito di 5,9 miliardi in 24 ore

Social down 7 ore in tutto il mondo: alla base un errore interno.

Facebook, Instagram, WhatsApp tutti e tre in down per 7 ore. Dalle 17.30 – ora italiana – il sistema ha cominciato a dare segni di cedimento: qualche segnalazione, qualche messaggio non inviato, poi il black out. Tutti i social sono stati oscurati in tutto il mondo. All’inizio sembrava il solito crollo, destinato a durare al massimo una mezz’ora. Il blocco invece è durato oltre sette ore, l’interruzione di servizio più lunga dal 13 marzo del 2019.

"Sincere scuse a tutti coloro che sono stati colpiti dalle interruzioni dei servizi alimentati da Facebook in questo momento. Stiamo riscontrando problemi di rete e i team stanno lavorando il più velocemente possibile per eseguire il debug e ripristinare il tutto il più velocemente possibile": aveva spiegato su Twitter, Mike Schroepfer, Chief Technology Officer di Facebook. E' stata un'errata configurazione dei server di Facebook, quindi un errore interno, la causa del down totale che ha investito le app.

Il vicepresidente delle infrastrutture di Facebook, Santosh Janardhan, ha infatti spiegato in un post che il blackout mondiale è stato provocato da modifiche alla configurazione dei router che coordinano il traffico di rete tra i suoi centri dati. "Questa interruzione del traffico di rete ha avuto un effetto a cascata sul modo in cui comunicano i nostri centri dati, bloccando i nostri servizi", ha detto Janardhan.

Un blocco che secondo la piattaforma Netblocks ha già causato un danno all’economia mondiale di oltre 1.129.959.864 dollari. Il black out ha avuto ripercussioni anche sulla Borsa: il 27 agosto le azioni di Facebook venivano scambiate per 376,26 dollari, mentre negli ultimi giorni è cominciata una discesa quasi verticale che ha portato il valore delle azioni a 324,20 dollari. Il titolo a Wall Street ha perso il 4,9%. Secondo Forbes, il patrimonio personale di Zuckerberg sarebbe diminuito di 5,9 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore.

Durante il blocco i dipendenti di Facebook non sono nemmeno riusciti a entrare nell’azienda per verificare quello che stava succedendo perché, insieme alle applicazioni, avevano smesso di funzionare anche i badge. Secondo il New York Times Facebook avrebbe mandato anche un team di tecnici nei suoi data center in California per riavviare i server a mano.

