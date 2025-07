Social e giovani, la psicologa Sabrina Priulla: "Il 30% degli studenti già sui social in prima media"

In uno studio l'Università Bicocca di Milano ha messo in evidenzia l'impatto dell'uso precoce del digitale e in particolare dei social media sugli studenti. "Quello che è emerso - riporta la psicologa Sabrina Priulla - è che il 30% degli studenti dice di aver creato il primo profilo social in prima media, quindi tra i 10 e gli 11 anni, il 25% circa in seconda e il 17% circa in terza".

Questi dati ovviamente non rassicurano, afferma, perché il 30% ha creato un profilo social a 10-11 anni e ricordiamo che il limite fissato dall'Unione Europea è almeno 14: "Quello che è emerso è che chi ha creato un profilo social in prima media o prima della prima media all'esame di terza media ha ottenuto dal punto di vista numerico una valutazione di un punto inferiore rispetto a chi invece non aveva ancora l'utilizzo dei social media. Ma oltre a questa valutazione puramente numerica, quello che secondo me è interessante da condividere è che il livello di soddisfazione generale e il livello di benessere percepito da questi studenti è nettamente inferiore rispetto a chi non aveva ancora accesso ai social in prima media stessa".

"Una parte invece legata ai ragazzi più grandi, quindi quella legata ai risultati delle seconde e terze superiori, che ha impattato su circa 7.000 studenti ci dice che chi aveva un profilo social già in prima media ha ottenuto punteggi alle prove standardizzate di italiano e matematica nettamente inferiori rispetto a chi ha avuto l'accesso ai social dopo i 14 anni. E questa performance negativa è diffusa in maniera trasversale e sugli studenti maschi è stata emersa una difficoltà maggiore in termini di concentrazione e un risultato peggiore in italiano e matematica".