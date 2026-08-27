Social, stangata da 16,7 miliardi per Meta: maxi accordo sulla dipendenza dei minori

Un accordo da 16,7 miliardi di dollari per chiudere uno dei procedimenti giudiziari più delicati sul rapporto tra social network e minori. Meta ha raggiunto un'intesa con una coalizione di Stati americani che accusavano il colosso tecnologico di aver progettato Facebook e Instagram con meccanismi in grado di creare dipendenza nei più giovani, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi.

Il patteggiamento è arrivato durante la seconda settimana del processo davanti al tribunale federale di Oakland, in California. La causa congiunta, avviata nel 2023, vede coinvolto un gruppo bipartisan di 29 procuratori generali statali, guidato nel procedimento dai rappresentanti di California, Colorado, New Jersey e Kentucky. Dei 16,7 miliardi previsti dall'intesa, 2,2 miliardi saranno versati alla California. Il pagamento complessivo sarà distribuito nell'arco di dieci anni.

Meta prevede inoltre di sostenere circa 10 miliardi di dollari di spese legali legate all'accordo. Il gruppo guidato da Mark Zuckerberg non ammette alcuna responsabilità. L'intesa evita però che il processo arrivi a una sentenza di merito su una questione potenzialmente decisiva per l'intero settore: stabilire se il funzionamento stesso delle piattaforme possa essere considerato responsabile dei danni provocati ai minori.

L'accordo avrà conseguenze concrete anche sul funzionamento delle piattaforme. Meta si è impegnata a introdurre nuove protezioni per gli adolescenti e maggiori strumenti di supervisione per le famiglie. Tra le misure previste figura un limite predefinito di utilizzo di due ore al giorno, che potrà essere disattivato soltanto dai genitori. Arriverà inoltre una sorta di “modalità Scuola”, con le notifiche disattivate automaticamente tra le 8 e le 15. Per gli account degli adolescenti sarà inoltre disabilitata per impostazione predefinita la visualizzazione del numero di “mi piace” e delle reazioni ai post, sia propri sia degli altri utenti.

Saranno rafforzati anche i sistemi di verifica dell'età, per limitare l'accesso dei minori a contenuti non appropriati, insieme agli strumenti messi a disposizione dei genitori per controllare l'attività online dei figli. Meta ha definito la sicurezza degli adolescenti una priorità e ha invitato anche le piattaforme concorrenti ad adottare standard analoghi, chiamando in causa in particolare TikTok e YouTube. La società sostiene infatti che misure efficaci richiedano un intervento dell'intero settore: imporre restrizioni su una sola piattaforma potrebbe semplicemente spingere gli adolescenti a trascorrere più tempo su servizi concorrenti.









