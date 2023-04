Socialife: da martedì 11 aprile la nuova trasmissione di RTV sulle star del web

San Marino Rtv lancia una nuova produzione, nel ricordo del Direttore Generale Ludovico Di Meo, scomparso a gennaio, forte sostenitore dell'idea da cui è scaturito il programma. Ogni martedì, alle 18:15 su San Marino Rtv e on demand sul sito sanmarinortv.sm, si occuperà di raccontare il mondo degli influencer e dei creator popolari. In ogni puntata l'incontro con personaggi popolari sul web, da chi si occupa di video per bambini, a chi realizza sketch sulla quotidianità, per non parlare di cucina, acrobazie calcistiche, viaggi e podcast. Alcuni di loro hanno scritto libri, altri esperienze in tv, molti hanno realizzato corsi sulle loro attività o hanno collaborato con testate e quotidiani.

L'idea è quella di raccontare nel corso della puntata ciò che fanno i vari ospiti, presentando la loro vita, la loro attività, il “dietro le quinte” dei loro video per scoprire come si trasforma una passione o un hobby in una opportunità o lavoro vero e proprio. La trasmissione è a cura di Michele Giardi, con regia e montaggio di Rossano Pelliccioni.

#Socialife andrà in onda a partire dall'11 aprile su San Marino Rtv, canale 831 Digitale Terrestre, 520 Sky, 93 TivùSat.