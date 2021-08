CYBER SECURITY Società di servizi informatici subisce tentativo di violazione del sistema: tra i clienti c'è anche l'Iss di San Marino L'ad si difende: "Assalti respinti, innalzati i livelli di sicurezza". Dopo l'attacco hacker alla Regione Lazio indagano i pm antiterrorismo

Regione Lazio in tilt dopo un attacco hacker. Una delle società nel mirino dei pirati è Engineering Spa, che fornisce servizi anche all'Iss di San Marino. La notizia ha avuto grande eco mediatica: sulle incursioni al Centro elaborazione dati della Regione Lazio indagano anche i pm antiterrorismo, in collaborazione con l'Fbi, mentre andava in blocco l'intero sistema informatico della Regione, comprese le prenotazioni cup e vaccinali. Attacco tra l'altro reiterato nelle ultime ore. Fonti della polizia postale spiegavano che per entrare nel sistema, i pirati avrebbero bucato Engineering spa, società specializzata in servizi informatici, che vanta clienti come Comune di Milano, Regioni Lombardia e Veneto. E anche l'Istituto Sicurezza Sociale di San Marino, per conto del quale gestisce alcuni servizi informatici, esclusi però quelli relativi a vaccinazione e fascicolo sanitario, gestiti direttamente dal servizio informatico dell'Iss. In una intervista rilasciata a Repubblica, l'amministratore delegato di Engineering Paolo Pandozy si è difeso dicendo di aver respinto un tentativo di violazione del sistema, innalzando subito i livelli di sicurezza e cambiando le password. Anche San Marino è stato prontamente informato di questo. E aggiunge di non avere idea se vi sia effettivo collegamento tra il tentativo di attacco subìto dalla sua società e quello andato a segno alla Regione Lazio, e che gli attacchi hacker sono divenuti anche più frequenti con l'uso massiccio dello smart working, che moltiplica le possibili porte di accesso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: