Soffre la terapia intensiva, satura al 92%. Dati confortanti sull'utilizzo obbligatorio della mascherina al banco nelle scuole elementari

Il dato critico della settimana: gli 11 ricoveri in Terapia Intensiva che riportano il reparto ad una saturazione del 92%. 12 i pazienti curati nel reparto Covid. “Questo - precisa il Direttore Sanitario Sergio Rabini – a fronte di una netta flessione dell'indice di positività ovvero il rapporto tra la percentuale di positivi e tamponi effettuati che è calato al 4,68%, assolutamente in linea con i dati italiani”.





Altro fronte caldo, la situazione alla RSA La Fiorina: 1 nuovo contagio per un totale di 11 positivi, di cui 6 ricoverati in Ospedale, 5 seguiti all'interno della struttura. Con delibera del Comitato Esecutivo Iss è stato istituito un gruppo di operatori sanitari esperti a supporto dell'attività interna alla residenza.

Tornando ai dati generali alla mezzanotte di ieri: 17 nuovi casi, 9 guariti per un totale di 2118 contagiati nella seconda ondata. Fortunatamente nessun decesso. 189 le persone positive in isolamento al domicilio, 175 le quarantene. Dopo il cluster scoperto ieri alle Superiori, con 7 studenti e 4 insegnanti positivi - rendendo necessaria oggi la chiusura per sanificazione - tamponi a tappeto in giornata a tutta la scuola.

Soddisfazione dell'Iss per i numeri confortanti che arrivano dall'utilizzo della mascherina obbligatoria al banco per gli alunni delle Elementari. Inserito a fine novembre i primi frutti si sono visti il 15 dicembre con 1 solo positivo in due classi tamponate, mentre a gennaio e fino ad oggi 0 contagi su 6 classi testate. “E' bene ricordare - rimarca la dott.ssa Laura Viola, Primario di Pediatria - che siamo l'unico Stato al mondo ad eseguire accertamenti nel giro di pochissime ore”.

Annunciato anche l'arrivo in Pediatria della dott.ssa Palma Mammoliti, specialista in neonatologia. Dal 1° febbraio il Dott. Michele Pusceddu lascia l'incarico all'ISS e si trasferisce per sua scelta in altra sede. I pazienti in carico al Dott. Pusceddu passano in toto alla Dott.ssa Mammoliti.

"Struttura impegnata sì, ad affrontare l'emergenza ma si sta muovendo anche su altri versanti – fa sapere il Direttore Generale Iss, Alessandra Bruschi - per rafforzare la presenza sul territorio, ovvero il rapporto Iss e cittadinanza”. Al lavoro su tre macrotemi: “la revisione del piano socio-sanitario propedeutico al nuovo atto organizzativo che detterà le linee di indirizzo alla sanità sammarinese; la ripresa degli accordi sia a livello ministeriale italiano, sia con le regioni limitrofe in maniera bidirezionale; il nuovo ospedale, auspicando di arrivare presto “ad uno studio di fattibilità per riuscire a definire la dimensione e le attività che poi si vorranno mettere a bando”.

Nel video le interviste a Laura Viola, Primario Pediatria Iss e Alessandra Bruschi, Direttore Generale Iss