Soggiorni culturali: i ragazzi alla scoperta delle proprie origini al Museo dell'Emigrante

Nel servizio le interviste a Patrizia Di Luca (Direttrice del Museo dell’Emigrante) e agli studenti Anna Terenzi e Michael Biordi

Una lunga lista di sammarinesi all'estero in cui Anna legge il suo cognome, Terenzi. Durante il soggiorno a San Marino ha scoperto la storia di quel cognome e le origini contadine della sua famiglia. “Oh guarda, qui c'è qualcuno che si chiama Angela, proprio come mia nonna” – esclama la studentessa statunitense – Anna Terenzi – rivolgendosi al suo compagno di viaggio Michael.

Lo studente, anche lui americano, orgoglioso, indossa una felpa con la scritta Italia. Sono due dei ragazzi che partecipano ai soggiorni culturali a San Marino, un'iniziativa che, forte della sua 43ª edizione, accoglie 33 ragazzi dai 18 ai 28 anni provenienti da Stati Uniti, Argentina e Francia. Foto e documenti scritti sono stati la chiave per scoprire o ripercorrere la storia delle proprie origini sammarinesi.

“Si è parlato della storia delle loro famiglie, della storia dell'immigrazione sammarinese, cercando proprio di legare l'esperienza familiare a un contesto socio-storico più ampio. - dichiara Patrizia Di Luca, Direttrice del Museo dell’Emigrante - Siamo partiti dai documenti che i ragazzi e le ragazze hanno inviato e quindi dalle vicende familiari”.

Al Museo dell'Emigrante in Città i ragazzi hanno potuto vedere documenti difficilmente reperibili dall'estero, come le richieste di passaporto. “Sono documenti ancora cartacei - aggiunge Di Luca - e per moltissimi di loro il documento cartaceo del 1900 è una novità già di per sé. Se poi rappresenta la foto di un nonno, di un bisnonno o per qualcuno ancora di un trisavolo, c’è proprio conoscere direttamente che la storia lascia dei segni anche tangibili negli archivi”.

Come Anna, alcuni hanno acquisito consapevolezza del rischio che hanno corso i loro antenati per cercare una nuova vita. “Della lezione di storia di questa mattina - racconta - ho particolarmente apprezzato il fatto che abbiamo scoperto quali sono i Paesi verso i quali i nostri antenati sono emigrati, il fatto di scoprire veramente il coraggio che hanno avuto i nostri antenati nell’andare verso nuovi mondi. Oggi, nel 2025, sembra facile parlare di Paesi esteri, ma in quel tempo era veramente un viaggio della speranza, quindi nutro tanto rispetto per il coraggio dei miei antenati”.

Altri, come Michael Biordi, hanno scoperto di non essere soli, ma parte di una grande comunità di sammarinesi all'estero. “Ho scoperto che ci sono tantissimi altri ragazzi che hanno la mia stessa storia. - osserva - È una grandissima comunità di sammarinesi, in questo caso negli Stati Uniti d’America, ma in tutti i Paesi del mondo dove ci sono le maggiori comunità di sammarinesi”.

