Soggiorni culturali: in udienza dalla Reggenza i giovani sammarinesi residenti all'estero

E' un legame che va oltre le generazioni e le distanze fisiche quello tra San Marino e le comunità estere. Una connessione che si rinnova, anno dopo anno, anche attraverso i Soggiorni culturali. L'iniziativa, che consente ai giovani sammarinesi residenti all'estero di riscoprire le proprie origini, è alla 44ma edizione. I ragazzi e le ragazze, provenienti dai diversi 'anelli', sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva. Tra loro momenti di emozione, quando hanno preso la parola davanti ai capi di Stato.

Fino al 2 agosto, i partecipanti saranno occupati in lezioni, attività e laboratori, insieme a sport, apprendimento avanzato dell'italiano e della storia sammarinese. “Davanti a noi – ha affermato la Reggenza – vediamo i volti di una San Marino che non ha confini. C'è un filo invisibile che vi unisce tutti: le vostre radici sammarinesi”. Ora si guarda al futuro. Dal segretario agli Esteri, Luca Beccari, l'augurio che i ragazzi e le ragazze possano, prossimamente, offrire il loro contributo alla crescita della Repubblica.

Nel servizio le interviste a Nicholas Yoder e Agustin Felici (partecipanti Soggiorni culturali) e a Luca Beccari (segretario di Stato Esteri)











