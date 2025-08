Soggiorni culturali: la chiusura con la consegna degli attestati, tra ricordi ed emozioni

Dopo tre settimane di lezioni, laboratori ed escursioni arrivano a conclusione i soggiorni culturali. 33 ragazzi tra i 18 e 28 anni, provenienti da Argentina, Francia e Stati Uniti hanno legato tra loro e con il Paese d'origine, San Marino. Tra sorrisi e studio, la scoperta della lingua, cultura e territorio dei loro nonni e bisnonni. Un'iniziativa che prosegue da oltre 40 anni. A Palazzo Begni il coronamento di questa esperienza, con la consegna degli attestati di partecipazione da parte del segretario agli Esteri, Luca Beccari, che li ha accolti così: “Qui vi potete sentire sempre a casa”.

"Questa iniziativa è fondamentale - ha continuato Beccari -. Ci teniamo molto e ci investiamo ogni anno qualcosina di più, in termini di idee, ma anche in termini di risorse, e quindi lavoriamo per andare avanti in questa direzione".



I tre più meritevoli di loro, in base al test finale – uno per ogni comunità -, potranno partecipare dal 10 al 12 ottobre sul Titano alla Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero, come delegati aggiunti delle loro comunità. Arriveranno in anticipo di due giorni, per presenziare anche al tavolo di lavoro tecnico sulla revisione del regolamento per i soggiorni culturali: l'obiettivo è attualizzarlo e modificarlo anche in base ai suggerimenti dei ragazzi che quell'esperienza l'hanno vissuta.

"Invito veramente tutti i cittadini sammarinesi all'estero - afferma Louise Guenau - a partecipare ai soggiorni culturali, perché è un'esperienza incredibile che vi rimarrà nel cuore e nella testa per tutta la vita".

"Poter ritornare nella terra delle nostre origini è veramente unico - aggiunge Franco Pividori -, è un qualcosa che non si può comprare ed è un qualcosa che veramente va vissuto a pieno. Ci tengo veramente a ringraziare tutti per questa bellissima opportunità".

"Grazie a tutti, sono veramente onorato di poter accettare questo riconoscimento - commenta Alessandro Felici - e che mi porterà di nuovo a San Marino a ottobre. Quindi veramente ringrazio tutti per questa bellissima opportunità e sono molto onorato di essere stato scelto per poter rappresentare di nuovo la mia comunità".

Nel video le interviste a Luca Beccari (segretario agli Esteri) e ai tre premiati: Louise Guenau, Franco Pividori e Alessandro Felici

