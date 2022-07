Soggiorni culturali: oggi letteratura fantasy e la storia delle istituzioni sammarinesi Incontro con la scrittrice sammarinese Angela Rossi in arte Lara Swan

Ritorno alle origini. E' un po' questo il titolo della quarantesima edizione dei soggiorni culturali. Incontri, laboratori, visite guidate per ritrovare un passato condiviso. E anche l'incontro di oggi, con la scrittrice Angela Rossi in arte Lara Swan ed i suoi personaggi fantasy, ha portato i ragazzi in uno spazio creativo nuovo.

Dialetto e cultura popolare al centro dell'incontro, in particolare analizzando il piccolo libro per bambini “Le noci di baracuc”.

LARA scrive da tanto (pubblica dal 2003), conosciuta all'estero e pluripremiata, rappresenta il paese in cui vive usando il cuore prima della penna. Nata e residente a San Marino, ha scelto di ambientare il primo romanzo della sua trilogia "Greta Hamilton" proprio sul Titano.

Con il funzionario della Segreteria Cultura Francesco Morganti i ragazzi hanno affrontato la storia delle istituzioni sammarinesi e delle fonti normative, con un accento sulla dichiarazioni dei diritti e sulla recente riforma della giustizia. Si è aperto poi un confronto sulla questione del voto estero per conoscere le opinioni delle giovani generazioni. Nel pomeriggio escursione a Canepa e Gorgascura accompagnati dal responsabile del centro naturalistico.

Nel video l'intervista a LARA SWAN Scrittrice romantica e autrice Fantasy.

