FESTA DEI BAMBINI "Sogna Ragazzo Sogna": consegnati da Pedini Amati i riconoscimenti a sponsor e collaboratori Successo per l'evento a favore della ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche. Raccolti fondi per alcune migliaia di euro

"Sogna Ragazzo Sogna": consegnati da Pedini Amati i riconoscimenti a sponsor e collaboratori.

Sulla scia del successo di "Sogna Ragazzo Sogna", che si è tenuto al Parco Ausa di Dogana l'11 settembre scorso, la Segreteria di Stato per il Turismo ha conferito a tutti i soggetti coinvolti - 120 tra sponsor e collaboratori parti attive nell'iniziativa - una targa in segno di ringraziamento per il lavoro svolto. A consegnarla il Segretario di Stato Federico Pedini Amati.

Seconda edizione della festa di tutti i bambini: raccolti fondi per alcune migliaia di euro destinati alla ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche. Segno della grande generosità dei sammarinesi. Serata impreziosita poi dal bellissimo concerto di Roberto Vecchioni. "Sogna Ragazzo Sogna" si conferma, dunque, come l'evento principale in Repubblica, - si è detto - realizzato in sinergia pubblico-privato.

