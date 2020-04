Sogno e realtà si incontrano al circo

“È una narrazione che racconta l'amore in senso lato, una storia tanto delicata da potere essere posta sopra un petalo di ciliegio senza rovinarlo”. Questa è la descrizione di Sakura, racconto vincitore del concorso “Racconti una storia: parlami di te”, iniziativa lanciata nel mese di dicembre da zoomma.news, portale culturale della Carlo Biagioli srl.

Domenica 26 aprile scorso Lucia Righi avrebbe dovuto interpretare il racconto nel “Castello del Circo”, il primo circo stabile di San Marino. Visto il periodo questo non è stato possibile “ma abbiamo voluto offrire un breve video in cui Lucia – spiegano gli organizzatori – interpreta le parole del racconto Sakura, letto da Valentina Mandrelli, per mandare un messaggio di positività a tutti”.