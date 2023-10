Sold out al Kursaal per la serata a favore dell'Hospice Oncologico

L' iniziativa per festeggiare i trent'anni dell’Associazione Oncologica Sammarinese, dello Screening Senologico dell’ISS e di Radio San Marino ha avuto la risposta sperata. In tanti hanno risposto all'appello per partecipare alla serata che intende raccogliere fondi destinati ad un progetto importante: creare l' Hospice Oncologico. Un luogo di accoglienza e ricovero dove la persona malata viene accompagnata in modo riservato - in questa particolare fase della vita - con un appropriato sostegno medico, infermieristico e psicologico in cui la presenza di familiari è da considerarsi parte del processo di cura. Infatti gli organizzatori, tra cui Radio San Marino, hanno annunciato il “tutto esaurito” al Kursaal: per un bel messaggio di solidarietà e sensibilità sociale.