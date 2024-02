LIBRO Sold out alla sala Montelupo di Domagnano per il libro su Sabrina Spada Potente la testimonianza della giovane sammarinese

Un libro che parla di rinascita, che attraverso una storia, quella di Sabrina Spada, giovane paracadutista sammarinese coinvolta in un incidente aereo, arriva a tutti. Perché ad ognuno di noi può capitare di dover ripartire da una data e Sabrina il suo 2 aprile 2011 lo ha tatuato su un braccio.

Sala sold out, per l'evento patrocinato dalla Segreteria di Stato alla Sanità e che ha visto la presenza del Segretario, Mariella Mularoni. Scritto dal giornalista Gigi Mattarelli, senza retorica e senza omissioni, “Insieme a te Sabri, un centimetro alla volta” riannoda fili e mette in fila fatti.

Fragilità, vicinanza, amicizia. E la fatica di accettare ed accettarsi, di rinunciare a tornare ad essere quella di prima, ma non alla felicità. Osando, sempre. Non a caso il sottotitolo ricorda che “la voglia di vivere è più forte di qualsiasi trauma".

Nel video l'intervista a Gigi Mattarelli, autore del libro e presidente della casa editrice e agenzia di comunicazione Grafikamente ed a Sabrina Spada

Ricordiamo che parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla Fondazione “Centro Anch'io”, a supporto di progetti legati alla vita indipendente di persone con disabilità.

