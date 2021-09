Sold out per "La canonica ad Faiten" Anche i Capitani Reggenti al Teatro Nuovo di Dogana per la prima de “La Canonica ad Faiten”. Stasera si replica, alle 21

Il centenario dell'Ente Cassa di Faetano ricostruito in tre atti, con la leggerezza e l'ironia del dialetto sammarinese. Capienza ancora contingentata ma tutto esaurito ieri sera al Teatro Nuovo di Dogana per la prima della commedia dialettale “La canonica ad Faiten”, di Stefano Palmucci. Una serata a teatro per recuperare una pagine importante della storia sammarinese, alla quale hanno partecipato anche i Capitani Reggenti. Sul palco i concitati momenti che hanno preceduto la fondazione dell’istituto, il 20 dicembre 1920, il rogito, il 1 gennaio 1921 il primo sportello; le fonti storiche tuttavia tacciono sulle vicende precedenti. Ed ecco che il registra Stefano Palmucci, artista apprezzato anche fuori confine, colma il vuoto intrecciando vicende inventate ma verosimili nel contesto storico, sociale e ambientale rigorosissimo della Faetano d’epoca. Per l'occasione ha debuttato la Compagnia della Corona, che deve il nome al periodo della pandemia e che ha visto sul palco lo stesso Palmucci: un sodalizio tra compagni vecchi e nuove volti che hanno dato voce e spessore a perpetue petulanti, sagrestani spilorci e sacerdoti intraprendenti. E che il pubblico ha apprezzato. Stasera si replica.

