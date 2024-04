SAN MARINO Sold out per la moneta d'oro sulle relazioni San Marino-Italia il Titano entra anche nel mercato delle monete in metallo prezioso da investimento

San Marino entra nel mercato delle monete in metallo prezioso da investimento. E lo fa in coniando la sua prima moneta d'oro al 100% in occasione della visita del presidente italiano della Repubblica Mattarella. Celebrazione delle relazioni tra Italia e la Repubblica, è stata anche un grande successo commerciale. 750 esemplari sold out in pochissimo tempo. 560 euro il prezzo di emissione, trattato già al doppio tra i collezionisti. Stesso esito per le 15 mila monete da 5 euro da 1 oncia in argento, dedicate al “Falco Pellegrino”, rapace che nidifica in una nicchia della rupe nei pressi della Prima Torre. Fino all’invenzione della stampa nessuno strumento ha fatto circolare informazioni, scelte religiose, notizie di cronaca, con la velocità e la capacità di penetrazione delle monete. In uscita una moneta commemorativa da 2,00 euro , dedicata al “50° Anniversario della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi fondamentali dell’Ordinamento sammarinese”, e una sul Ghirlandaio, serie gradita dai collezionisti in Italia e in Europa

"Rispetto a cinquant’anni fa c’è stato un ridimensionamento nella platea dei collezionisti che non sono più una massa, ma una Elite che guarda alla qualità artistica e produttiva specie nelle novità" ha detto Roberto Ganganelli, responsabile scientifico Museo Francobollo e Moneta RSM.

Se guardiamo ai francobolli grande successo per KOBRA che celebra i 40 anni di relazioni tra la Repubblica e il Brasile. Molto apprezzato anche quello dedicato a Belzoppi che diede scampo a Garibaldi, sua è l'espressione "ben venga il rifugiato" Di grande qualità il foglietto di 6 francobolli dedicato a Morandi.



"I francobolli sono un terreno di creatività - continua Ganganelli - le Poste hanno un rapporto privilegiato non solo con artisti esterni, ma anche con il Dipartimento di Design dell’Università di San Marino. Il francobollo, avendo perso il suo ruolo funzionale, perché non si spediscono quasi più lettere o cartoline, mantiene intatto il suo ruolo di segno istituzionale espressione dello Stato e dei suoi valori e della sua storia e diventa uno spazio di creatività, uno spazio di espressione per ricordare eventi importanti o personaggi storici oppure comunicare valori universali"

Sentiamo Roberto Ganganelli, responsabile scientifico Museo Francobollo e Moneta RSM

[Banner_Google_ADS]













I più letti della settimana: