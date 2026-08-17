ESTATE Sole e caldo: occhio alla vista, tutti i consigli degli esperti per evitare gravi conseguenze Prima regola: gli occhiali da sole. Importante, poi, indossare un cappello a tesa larga. Per le lenti a contatto, attenzione a sabbia e vento

Estate tempo di divertimento, giornate sulla spiaggia, ferie, abbronzatura. Ma non tutti sanno che, così come la pelle, anche gli occhi devono essere protetti adeguatamente, per evitare conseguenze gravi per la vista. La prima regola è la più semplice: indossare sempre occhiali da sole con filtri certificati. Una dose eccessiva di radiazioni ultraviolette può infatti provocare danni alle strutture oculari, soprattutto in spiaggia dove l'esposizione è maggiore.

Fondamentale, poi, proteggere il capo e gli occhi con cappelli a tesa larga. Danni irreversibili possono essere provocati anche se si fissa troppo a lungo il sole: in questo caso è la retina ad essere colpita, spesso senza possibilità di cure. C'è poi da considerare il fattore tumori: essere esposti troppo spesso e per molto tempo ai raggi solari può aumentare il rischio di sviluppare neoplasie oculari.

Altro capitolo riguarda le lenti a contatto: una pratica soluzione per affrontare una giornata in spiaggia. Ma è proprio la sabbia, insieme al vento, a rappresentare un rischio. E' bene evitare di addormentarsi al sole con le lenti. Importante anche ricordarsi di lubrificare l'occhio con lacrime artificiali.

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Mularoni, direttore Uoc Oculistica Iss

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