ASSOCIAZIONE "ACCOGLIENZA DELLA VITA” Solidarietà a Natale: la donazione di una famiglia sammarinese per due mamme in difficoltà Una bella storia di generosità autentica, che diventa supporto concreto per due famiglie che affrontano momenti complessi, spesso lontano dai riflettori

Ci sono gesti che non cercano applausi, né riconoscimenti. Gesti silenziosi, compiuti con discrezione, che però riescono a migliorare la vita di chi si trova in difficoltà, senza chiedere nulla in cambio, se non la consapevolezza di aver fatto la cosa giusta. Il tramite è l'Associazione “Accoglienza della Vita” che ha accolto la donazione di una famiglia sammarinese - che preferisce rimanere nell'anonimato -, da destinare ad altre famiglie bisognose. "Quest'anno - conferma Marina Corsi, Presidente dell'associazione - ci ha colpito una sorpresa un po' particolare che rinnova proprio la generosità dei sammarinesi, in particolare di una famiglia che ha deciso di devolvere ciò che avrebbe speso per i regali natalizi, in particolare poi anche dei bambini, in favore della nostra associazione ed in favore in particolare di due famiglie che proprio in questi giorni, a ridosso del Natale, hanno chiesto il nostro aiuto, il nostro supporto".

A lanciare la richiesta di aiuto all'associazione, sono state in particolare due mamme con figli piccoli, che faticano a sbarcare il lunario. La risposta è stata pronta, come dimostrazione che una comunità è davvero forte quando i suoi membri si prendono cura gli uni degli altri, anche in silenzio. "Due mamme, - fa sapere Marina Corsi - una che vive da sola con un bambino piccolo, invece un'altra che ha appunto dei figli minori ma che comunque ha un nucleo familiare che non era in grado di sopperire a determinate spese. Ritengo anche che questo gesto di prossimità e di generosità sia importante anche come messaggio che in particolare i nonni della famiglia che ha donato ciò che avrebbe appunto speso per i regali natalizi, si apprestano a comunicare ai loro nipoti perché in realtà non è una rinuncia ma credo che sia proprio un gesto, un passaggio di testimone e di solidarietà che porterà i suoi frutti".

Nel video l'intervista a Marina Corsi, Presidente Associazione “Accoglienza della Vita”.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: