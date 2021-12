NOI PER ZAMBIA Solidarietà: arrivato in Africa il container per le scuole di falegnameria e fabbro

Un carico di speranza e futuro quello che ha raggiunto Maria Pia Ruggeri. La missionaria della Onlus vive in Zambia già da tanti anni, supportata dall'associazione Noi per Zambia. Nonostante le difficoltà legate alla Pandemia, il prezioso carico, frutto della generosità di sammarinesi e italiani è giunto a destinazione. Abbigliamento, biciclette, sedie, materiale per bambini, come carrozzine e tanti attrezzi e strumenti per dare vita, in un capannone della missione, a una vera e propria scuola per falegnami e fabbri. Un obiettivo spesso ribadito dagli obiettivi delle associazioni di volontariato: gesti concreti per creare un futuro, imparare un mestiere, non aiuti fini a se stessi.

