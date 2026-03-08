LOTTERIA DELLA BEFANA
Solidarietà: consegnato assegno da 6.000 euro alla FSSS dal Comitato Lotteria della Befana
Importo destinato al sostegno delle attività sportive degli atleti
Sabato 7 febbraio, al Centro Atlante, la consegna di un assegno da 6.000 euro alla Federazione Sammarinese Sport Speciali da parte del Comitato Lotteria della Befana, importo che proviene dal ricavato della Lotteria della Befana. Il Consiglio Federale della Federazione Sport Speciali ringrazia il Comitato Lotteria della Befana per la sensibilità, sostenendo tutti gli anni le attività sportive degli atleti proprio con i proventi della lotteria.
