LOTTERIA DELLA BEFANA
Solidarietà: consegnato assegno da 6.000 euro alla FSSS dalla Società Pesca Sportiva Serravalle
Importo destinato al sostegno delle attività sportive degli atleti
Sabato 7 febbraio, al Centro Atlante, la consegna di un assegno da 6.000 euro alla Federazione Sammarinese Sport Speciali da parte della Società Pesca Sportiva di Serravalle, importo che proviene dal ricavato della Lotteria della Befana. Il Consiglio Federale della Federazione Sport Speciali ringrazia la Società Pesca Sportiva per la sensibilità, sostenendo tutti gli anni le attività sportive degli atleti proprio con i proventi della lotteria.
