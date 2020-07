Solidarietà da Malta: donate tute protettive, mascherine e visori

A San Marino un’altra manifestazione di solidarietà dall’estero, questa volta dalla Repubblica di Malta. Il Governo maltese ha fatto pervenire all’Istituto per la Sicurezza Sociale sammarinese una donazione di 1000 tute protettive, 20.000 mascherine e 1500 visori. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera esprimere la sua profonda gratitudine per questo gesto, ennesima manifestazione di una lunga e proficua amicizia tra San Marino e la Repubblica di Malta.