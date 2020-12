Solidarietà dai privati, dalle mascherine di "Vanities" ai tatoo di "NeroFumo"

Un gesto per i bambini, un segno di solidarietà verso le famiglie: in un periodo segnato dall'emergenza sanitaria ed economica si muovono anche i privati. Ieri il negozio di abbigliamento e calzature "Vanities" ha donato oltre 1000 mascherine destinate ai bimbi della scuola elementare dei Murata “La Quercia”. “Un gesto di generosità, sensibilità e senso civico rivolto ai bambini, commenta l'attività, in questo particolare momento di emergenza sanitaria". Mentre "NeroFumo Tatoo Studio" per la giornata di oggi ha eseguito tatuaggi di piccola dimensione, dedicando il ricavato all'acquisto di beni di prima necessità “per le famiglie in difficoltà – scrive lo Staff di Nerofumo – nel duro periodo che stiamo attraversando”



