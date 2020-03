CORONAVIRUS Solidarietà: dal Vespa Club mille euro per l'emergenza

Solidarietà: dal Vespa Club mille euro per l'emergenza.

Il Vespa Club San Marino, per sostenere chi opera in prima linea in questo difficile momento per il paese, ha donato mille euro a favore dell’ emergenza “coronavirus-protezione civile.



