ASDOS Solidarietà e Moda: a Maison Clo la campagna per la prevenzione al tumore al seno Da oggi fino al 28 marzo parte del ricavato delle vendite della boutique verrà devoluto all'Associazione Donne Operate al Seno.

Saranno 15 giorni di shopping dedicati alla beneficenza. Fino al 28 marzo infatti parte del ricavato delle vendite della boutique Maison Clo di Dogana verrà devoluto all'Associazione Donne Operate al Seno. La finalità è realizzare importanti progetti legati al mondo della prevenzione del tumore alla mammella oltre a fornire aiuti economici per donne che stanno affrontando la malattia.

"È un'iniziativa molto importante in una location particolare - afferma Mara Valentini, presidente ASDOS - e la raccolta fondi andrà ad aiutare questo progetto per la formazione del format che servirà per tutte le donne che verranno operate, un vademecum di quelle nozioni molto importanti in questo percorso di cura".

"L'idea è quella di ritrovarsi - aggiunge Daniele Cloetta, titolare Maison CLO - di dare una mano sul territorio, fare un'azione che possa dare l'opportunità alle persone di aiutarsi. Farlo attraverso la moda, l'arte o la pittura e in futuro anche con altre iniziative per noi è un motivo di orgoglio".

Il report 2022 italiano ha stimato circa 55.700 nuove diagnosi di tumore al seno con un incremento dello 0,5% rispetto al 2020. È per questo che è fondamentale parlarne e portare avanti campagne e progetti di prevenzione.

"Stiamo pensando di unire le professionalità e metterle in una specie di diario che accompagni la donna durante tutto il suo percorso di cura - spiega Leonardo De Meo, chirurgo senologo - un vademecum, un insieme di domande e risposte che sono poi la quotidianità delle donne: difficoltà a reperire materiale, se cadono i capelli cosa posso fare, quali effetti collaterali mi devo aspettare da quella terapia. Tutte domande che fanno della vita reale di queste donne che hanno iniziato un percorso che nella gran parte dei casi ha un inizio e una fine, però ci sono casi in cui le scelte terapeutiche durano per più tempo".

Nel servizio le interviste a Mara Valentini (Presidente ASDOS), Daniele Cloetta (Maison Clo) e Leonardo De Meo (Chirurgo senologo)

