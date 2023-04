Solidarietà e moda: consegnato all'Asdos il ricavato del progetto che aiuta le donne colpite dal tumore al seno

Quando moda e solidarietà viaggiano sullo stesso binario: consegnati all'Associazione sammarinese donne operate al seno la somma ricavata dal progetto di beneficienza a cui ha partecipato la boutique Maison Clo di Dogana. Parte del ricavato delle vendite del negozio durante 15 giorni di shopping è stato devoluto all'associazione. Alla consegna del premio, oltre all'Asdos e alla presidente Mara Valentini, ha preso parte il segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta. L'iniziativa aveva, infatti, il patrocinio della Segreteria. "Solidarietà, moda e arte: insieme per fare la differenza" è un motto che descrive bene la finalità del progetto. Tra le idee a cui sta lavorando l'associazione c'è la creazione di un vademecum che raccolga le nozioni e le informazioni importanti per aiutare le donne che stanno attraversando il percorso di cura per il tumore al seno. Al centro, quindi, la prevenzione.