Solidarietà e salute: Erba Vita si unisce al Banco Farmaceutico.

Un gesto di solidarietà concreto arriva da Erba Vita, azienda del Valpharma Group specializzata nella produzione di integratori alimentari, che ha donato circa 500 prodotti alla Fondazione Banco Farmaceutico. La fornitura comprende vitamine, prodotti stagionali, tonici, energetici e integratori per il sistema cardiovascolare, destinati alle persone più bisognose tra San Marino e l’Italia.

Il primo bancale, spedito il 13 marzo, è stato consegnato al Banco Farmaceutico, che provvederà alla distribuzione in base alle esigenze delle associazioni assistenziali. Ma questa donazione segna solo l’inizio: Erba Vita ha attivato un flusso di distribuzione solidale, destinando periodicamente al Banco Farmaceutico prodotti non più vendibili – come quelli con packaging aggiornato o resi – ma ancora perfettamente utilizzabili.

“Il benessere della persona è al centro del nostro lavoro quotidiano – sottolinea Edoardo Locatelli, General Manager di Erba Vita – ed è stato naturale aderire a un’iniziativa lodevole come questa”.

L’attività del Banco Farmaceutico di San Marino, attivo nella raccolta annuale del farmaco e sostenuto dalle farmacie pubbliche sotto l’alto patrocinio dei Capitani Reggenti, trova così un nuovo alleato. “Le donazioni aziendali si stanno consolidando anche nel nostro territorio – spiega Marina Corsi, referente del Banco Farmaceutico – e l’ingresso di Erba Vita e Valpharma Group rafforza questa rete di solidarietà”.

