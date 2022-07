Solidarietà in musica per Bryan Toccaceli Al Titano alle 21.00 concerto voluto dall'Associazione San Marino – Italia

"La gioia di esserci, l'amore per il futuro". Una serata per Bryan, coniugando musica, associazionismo e solidarietà. Ci sono le istituzioni – Congresso di Stato, Ambasciata d'Italia, Istituto Musicale – c'è la generosità dei sammarinesi e il grazie di mamma Sabrina. E “Ringraziamento” è il tema scelto dall'Associazione San Marino – Italia per il concerto che porterà al Titano il maestro Raphael Fusco, il mezzo soprano Eva Maria Summerer e il Quartetto Foné su musiche di Beethoven, Bach e Fusco. Il ricavato contribuirà alle spese mediche del giovane campione.

nel video, l'intervista a Sabrina Guerra, mamma di Bryan Toccaceli



