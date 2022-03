Solidarietà: maglie, scarpe e palloni da calcio verso le missioni in Congo

La solidarietà verso il Congo non si ferma, neppure in questo periodo, Marino Pelliccioni degli Amici di padre Marcellino, ha spedito in Congo, grazie all'Associazione Alba Onlus, una macchina per le ostie, che raggiungerà le Suore Carmelitane, assieme a materiale sportivo, come divise da calcio, scarpe e palloni, offerti dalla Federazione Sammarinese Gioco Calcio, destinati ai piccoli congolesi, sul solco del ponte aperto da Padre Marcellino, a Lubumbashi. Tra due mesi il carico dovrebbe raggiungere la sua destinazione, intanto ha bypassato lo sciopero dei tir nel nord Italia.

Una spedizione che ha visto l'attiva partecipazione di Rita Berardi di Carità senza confini e di Ercolani trasporti, che si sono messi a disposizione dell'invio umanitario.