GUERRA IN UCRAINA Solidarietà: prosegue l'impegno dell'Operazione Colomba a sostegno della popolazione di Kherson Il volontario Alberto Capannini guarda già alla prossima missione nella città ucraina martoriata dal conflitto. Segnala continui attacchi di droni sui civili; già alle prese con una quotidianità di gravi stenti

“L'idea principale è di non lasciare sola queste persone; e il modo per dire a una persona non ti mollo, non ti lascio, è vivere con lei nei momenti difficili”. È da poco rientrato in Italia dopo un'altra missione a Kherson, Alberto Capannini di Operazione Colomba, corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII.

L'obiettivo è dare ossigeno ad una popolazione prostrata da anni di conflitto nella città riconquistata dalle forze di Kiev a fine 2022 e tutt'ora sulla linea del fuoco. “Il fiume Dnipro – spiega - divide la parte in cui vivono gli ucraini e la parte occupata dall'esercito russo; quindi la città viene bombardata tutto il giorno perché c'è un tentativo di sfondamento da parte dei russi. E la popolazione civile che vive a Kherson, non si sa esattamente quante persone, prima della guerra erano più di 200.000, adesso probabilmente intorno ai 50.000, qualcosa in più, qualcosa in meno. Le persone sono sottoposte a continui attacchi con i droni; quella è una zona in cui si fa il cosiddetto safari umano: c'è l'esercito russo e si fa un training di formazione ai suoi guidatori di droni sui civili”.

“In più – continua - ci sono colpi di mortaio, colpi di artiglieria, missili, bombe. In questi giorni, mentre eravamo giù, si è aggiunto anche il fatto che sono state bombardate le centrali elettriche e non c'è neanche elettricità, se non poche euro al giorno”. A fronte di ciò l'impegno concreto dei volontari di Operazione Colomba, a Kherson da ormai due anni. “Le attività che fa questa comunità – sottolinea Capannini - sono di distribuire aiuti, aiutare persone in difficoltà. Adesso hanno l'idea di fare una distribuzione di pane, quindi stanno cercando un forno regalo; un forno professionale per fare pane. Poi c'è la distribuzione di vestiti: in questo momento è freddissimo e non c'è riscaldamento in tante zone. Quindi supportare le attività quotidiane di supporto alla popolazione; anche provare a svuotare, ripulire, rimettere in sesto le case che sono state bombardate. Ovviamente tenendo conto che tuttora bombardano; per cui è un'attività che è legata più alla speranza che all'effettiva utilità della cosa, però senza speranza non si va avanti”.

Nel servizio l'intervista ad Alberto Capannini (volontario Operazione Colomba)





