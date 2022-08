Solidarietà: raccolta zaini usati e abbigliamento sportivo per i bimbi congolesi

Riparte l'iniziativa di solidarietà del volontario sammarinese Marino Pelliccioni, che ha avviato già da qualche giorno, la raccolta di zaini usati e materiale scolastico, destinati ai bimbi della missione 'Les Buissonets', in Congo, gestita per anni da Padre Marcellino.

La richiesta rivolta alle famiglie del Titano e del circondario, è quella di donare zaini e astucci, o comunque materiale scolastico. L'iniziativa di solidarietà viene portata avanti in collaborazione con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, che ha donato diverso materiale calcistico, e con l'associazione Alba Onlus. Il materiale viene racconto a Valdragone (Borgo Maggiore) in via Fontevecchia n.2

