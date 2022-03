Solidarietà: scendono in campo anche i Capitani di Castello con un appello al Paese

Si rivolgono alla cittadinanza sammarinese in questo momento di 'grossa difficoltà a causa della guerra alle porte dell’Europa': "È fondamentale individuare luoghi e strutture atte all’accoglienza", è questo in sostanza l'appello dei Capitani di Castello, che in una nota congiunta, chiedono a chiunque voglia e possa 'di mettersi a disposizione accogliendo nelle proprie abitazioni o metta a disposizione delle strutture da poter utilizzare anche a pagamento (ad un prezzo adeguato alla situazione)'. Rimandano poi ai contatti forniti dalla Segreteria Esteri che ha attivato la mail supporto.ucraina@esteri.sm o chiamando il numero 0549.885400. "Le Giunte di Castello - concludono - faranno quanto loro possibile, per sostenere le attività".