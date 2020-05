COVID19 Solidarietà senza confini, la Svizzera dona al Titano 1000 tute di protezione

Solidarietà senza confini, la Svizzera dona al Titano 1000 tute di protezione.

Un nuovo gesto di solidarietà concreta, quello della Confederazione Svizzera nei confronti della Repubblica di San Marino. Gesto sottolineato dalla Segreteria Esteri per la consegna di 1000 tute di protezione all’Istituto per la Sicurezza Sociale che sono parte di un altrettanto significativo contributo emesso verso il Paese. Palazzo Begni richiama le ottime relazioni bilaterali esistenti e l’ampia collaborazione anche a livello multilaterale, e parla di percorso di mutua e feconda cooperazione fra Stati, soprattutto in situazioni che richiamano il senso di unità e la vicinanza a Popoli e Nazioni in situazioni di concreta necessità. "Tale testimonianza, - scrive la Segreteria Esteri - resa da un Paese amico come la Confederazione Svizzera, contribuisce a rafforzare ulteriormente quello spirito di collaborazione e di unione tra Stati che, oggi, risulta ancor più necessario di fronte alle sfide dettate dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che in vari modi stanno mettendo alla prova la comunità internazionale nella sua interezza".



I più letti della settimana: