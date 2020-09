Solidarietà: TItancoop dona materiale didattico digitale alla scuola sammarinese

Nuova manifestazione di solidarietà da parte di Titancoop. Consegnato in mattinata del materiale didattico digitale che il gruppo ha donato alla scuola sammarinese, a conclusione di una iniziativa commerciale, rivolta a soci e clienti, promossa nei mesi scorsi come contributo a nutrire la cultura.

21 tablet, 10 PC e altra attrezzatura di supporto messi a disposizione degli alunni per l’inizio del nuovo anno scolastico, per un valore di più di 10.000 euro. "Come ulteriormente evidenziato dalla didattica a distanza durante il periodo dell’emergenza COVID, - fa notare la cooperativa - la conoscenza e la capacità di utilizzare questi dispositivi si rivela sempre più importante nella vita di tutti i giorni. Importantissima anche l'azione di supporto nell’attività in aula: un aiuto per tutti gli studenti ancor più fondamentale in presenza di disturbi specifici dell’apprendimento, per i quali l’utilizzo di questi strumenti rappresenta un importante elemento compensativo".



Presenti Francesco Morganti, per conto della Segreteria Istruzione, i Direttori della Scuola Elementare Francesco Berardi e della Scuola dell'Infanzia Francesco Giacomini, oltre al Presidente di Titancoop Antonio Macina, membri del Cda, la direttrice Barbara Massari ed una rappresentanza dei dipendenti.